Stephan Weil Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Ministerpräsident Weil: Energiekrise darf keine soziale Krise werden Von dpa | 26.08.2022, 20:43 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat zum Wahlkampfauftakt der SPD einen starken Staat in der Energiekrise gefordert. „Sorgen wir dafür, dass aus der Energiekrise keine soziale Krise wird und aus der sozialen Krise keine politische Krise“, sagte der Regierungschef am Freitagabend vor rund 700 Zuhörern in der Kugelbake-Halle in Cuxhaven. Es sei die „verdammte Pflicht und Schuldigkeit“ des Staates, denjenigen zur Seite zu stehen, die Hilfe brauchen. „Das ist der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland, und das ist SPD“, sagte Weil.