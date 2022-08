Aktivisten besetzen mehrere Baufahrzeuge auf der Baustelle für die geplante Gaspipeline am Jade-Weser-Port. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Energie Weil besucht LNG-Terminal: „Geht um viel für Gesellschaft“ Von dpa | 12.08.2022, 16:55 Uhr

Begleitet von Protesten hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Anleger des geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven besucht. Dabei zeigte der SPD-Politiker Verständnis für die Demonstranten, betonte am Freitag zugleich aber die Bedeutung des Vorhabens für die Energiesicherheit in Deutschland. „Ich habe wirklich Respekt vor jedem, der sich für Umwelt- und Naturschutzbelange einsetzt. Ich bitte nur alle diejenigen, die derzeit protestieren, mit zu bedenken, um was es hier geht“, sagte Weil. „Das ist kein beliebiges Projekt. Da geht es um sehr viel für unsere ganze Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Angesichts einer drohenden Energieknappheit müsse verhindert werden, dass Menschen im Winter in kalten Wohnungen sitzen und Produktionen stillgelegt werden könnten.