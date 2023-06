Landesparteitag der SPD Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Parteien Weil: Bei jüngeren Wählergruppen muss SPD deutlich zulegen Von dpa | 24.06.2023, 13:26 Uhr

Bei jüngeren Wählergruppen sowie in Hochschulstädten in Niedersachsen sieht der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil noch Potenzial für seine Partei. Dort müsse die SPD deutlich zulegen, sagte Weil am Samstag bei einem Landesparteitag in Aurich. Zudem würden die Sozialdemokraten Hochburgen der Union im Bundesland angreifen.