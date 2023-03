Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Ministerpräsident Weil: Bei Gleichberechtigung „noch viel zu tun“ Von dpa | 08.03.2023, 09:40 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in der Frauenpolitik noch großen Handlungsbedarf. „Bei der Gleichberechtigung wurde schon manches erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun - gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in Führungspositionen und in den Parlamenten, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf... die Liste bei uns ist noch sehr lang“, schrieb der SPD-Politiker anlässlich des Frauentags am Mittwoch in sozialen Netzwerken. Anderswo in der Welt, etwa im Iran, kämpften Frauen zudem noch immer um ihr Recht auf Freiheit, Selbstbestimmung und Bildung. Dieser Einsatz verdiene Solidarität und Unterstützung, schrieb Weil.