Migrationspolitik Weil: Bei Flüchtlingen stärker auf Bleibeperspektive achten Von dpa | 12.10.2023, 12:17 Uhr | Update vor 33 Min. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

In der Flüchtlingspolitik sollte die Bleibeperspektive der Menschen nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil künftig eine größere Rolle spielen. „Wo wir definitiv besser werden müssen, das ist bei der Differenzierung zwischen Menschen mit und ohne Bleibeperspektive“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview von NDR Info am Donnerstagmorgen vor einer Ministerpräsidentenkonferenz in Hessen. Weil forderte einen EU-Asylkompromiss „mit einer Sicherung der europäischen Außengrenzen und auch schon einer Differenzierung nach Chance auf Bleiberecht oder eben nicht an der Grenze“.