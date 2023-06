Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Weil begrüßt Koalitionseinigung zum Heizungsgesetz Von dpa | 13.06.2023, 21:15 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Einigung der Koalitionsspitzen im Bund zum Heizungsgesetz begrüßt. „Es ist ausgesprochen sinnvoll, an dem grundsätzlichen Ziel einer möglichst raschen Umstellung des deutschen Wärmesystems auf erneuerbare Energien festzuhalten“, sagte der SPD-Politiker in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung.