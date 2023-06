Niedersächsischer Ministerpräsident Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Ministerpräsident Weil beginnt zweitägige Sommerreise durch Niedersachsen Von dpa | 28.06.2023, 02:03 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil startet am Mittwoch (8.30 Uhr) zu seiner zweitägigen Sommerreise durch Niedersachsen. Am Mittwoch besucht der SPD-Politiker etwa eine Baustelle des Netzbetreibers Tennet in Dollern (Landkreis Stade).