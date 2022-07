Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Volkswagen-Konzern Weil: Batterie wird wichtigste Komponente am Auto überhaupt Von dpa | 07.07.2022, 14:14 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den Bau der ersten konzerneigenen Batteriezellfabrik von Volkswagen in Salzgitter als „extrem wichtig“ bezeichnet. „Künftig ist die Batterie die wichtigste Komponente am Auto überhaupt“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Das VW-Werk in Südostniedersachsen werde zum Weltleitwerk für Batteriezellen und insgesamt für die Batterie-Aktivitäten des Autobauers.