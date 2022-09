Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Osnabrück Weihrauch-Tasting und Escape-Rooms: Ministranten feiern Von dpa | 24.09.2022, 16:43 Uhr

Knapp 4000 Messdiener und Messdienerinnen aus sieben Bistümern haben sich am Samstag in Osnabrück getroffen. Die 4. Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt stand unter dem Leitwort „Ich glaub an Dich!“, wie Benedikt Kisters, Leiter der Jugendabteilung des Bistums Osnabrück, sagte. In der Osnabrücker Innenstadt wurde rund um den Dom für die Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren ein vielfältiges Programm aus Workshops, Musik und Gottesdiensten angeboten.