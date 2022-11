Weihnachtmann Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Brauchtum Weihnachtsmänner stimmen sich auf ihren himmlischen Job ein Von dpa | 25.11.2022, 16:44 Uhr

Die Weihnachtsmänner der Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven warten wieder auf Aufträge für Heiligabend. Elf von ihnen kamen am Freitag in der Bremer Böttcherstraße zur jährlichen „Betriebsversammlung“ zusammen, um sich auf ihre himmlische Aufgabe vorzubereiten. Mit dabei war auch Peter Lindemann (62), der sich für den Job seit Sommer einen echten weißen Bart hat wachsen lassen. An der Arbeit des Weihnachtsmannes mag er „das Leuchten in den Augen der Kinder“. Am 25. Dezember ist sein Bart wieder ab: „Da bin ich glatt rasiert.“