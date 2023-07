Weihnachtsbaum Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Weihnachtsbäume im Sommer: Nordmanntanne kommt zurecht Von dpa | 01.07.2023, 08:13 Uhr

In Deutschland werden jährlich 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. In sechs Monaten ist es wieder so weit. Nicht allen angehenden Weihnachtsbäumen passt das trockene Wetter. Die gute Nachricht: Deutlich teurer werden die Bäume dieses Jahr wohl nicht.