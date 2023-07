Weihbischof Hans-Jochen Jaschke Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Kirche Weihbischof Hans-Jochen Jaschke mit 81 Jahren gestorben Von dpa | 11.07.2023, 11:37 Uhr

Der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke ist am Dienstag im Alter von 81 Jahre gestorben. Das teilte das Erzbistum Hamburg mit. Erzbischof Stefan Heße würdigte Jaschke als einen herausragenden Priester, der sich außerordentlich um die katholische Kirche in Norddeutschland verdient gemacht habe. „Meinungsstark, mit einer klaren Haltung und ohne Berührungsängste hat Weihbischof Jaschke der Kirche in der Öffentlichkeit ein Gesicht gegeben, und das weit über Norddeutschland hinaus“, sagte Heße.