Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Wolf-Debatte Weidetierhalter wehren sich mit Mahnfeuern gegen Wölfe Von dpa | 30.09.2022, 07:26 Uhr

In ihrem Widerstand gegen die Ausbreitung der Wölfe haben Weidetierhalter in mehreren europäischen Ländern Mahnfeuer organisiert. In Deutschland, darunter auch in Niedersachsen, sowie etwa in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und Österreich sollten am Freitagabend rund 600 Mahnfeuer brennen, sagte Wendelin Schmücker, der Vorsitzende des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung.