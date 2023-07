Pressekonferenz zu Weideprojekten in Ostfriesland Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Naturschutzbund Weideprojekt-Fehler: Nabu-Chef lehnt Rücktrittsforderung ab Von dpa | 28.07.2023, 14:25 Uhr | Update vor 42 Min.

Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in Niedersachsen, Holger Buschmann, lehnt eine an ihn gerichtete Rücktrittsforderung ab. Nach dem Eingeständnis von Fehlern in einem umstrittenen Weideprojekt von Rindern und Pferden des Nabu hatte der CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Leer, Ulf Thiele, Buschmann zum Rücktritt aufgefordert. „Es ist schon erstaunlich, wie der CDU-Politiker Ulf Thiele diese Offenlegung nutzt und versucht, sich nun auf dem Rücken des Nabu und der Tiere zu profilieren, obwohl er von den Zuständen und Abläufen keine direkte Kenntnis hat“, teilte Buschmann am Freitag mit. Er lud Thiele ein, sich persönlich und vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.