Göttingen Wegen Wohnungsmangel: Hotelzimmer für Studienanfänger Von dpa | 26.09.2022, 17:04 Uhr

In Göttingen könnten einige Studienanfänger bald im Hotel leben. Weil es auf dem Wohnungsmarkt kaum noch Unterkünfte gibt, bietet das dortige Studentenwerk Erstsemestern die ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten an, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. 20 Doppelzimmer stehen demnach vom 4. Oktober bis 30. November zur Verfügung.