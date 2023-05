Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Wegen Warnstreiks weniger Busse unterwegs Von dpa | 04.05.2023, 12:28 Uhr

Weniger Busse als üblich sind am Donnerstag in Hannover und im Umland der Stadt unterwegs. Rund 340 Fahrer des Unternehmens Regiobus Hannover beteiligten sich an einem Warnstreik, sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Regiobus Hannover vermeldete auf der Unternehmenswebsite, dass der Linienverkehr ausfalle. Das sagte auch der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, die zum Warnsteik aufgerufen hatte.