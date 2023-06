Wegen Trockenheit - Landkreise beschränken Wassernutzung Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimakrise Wegen Trockenheit: Landkreise beschränken Wassernutzung Von dpa | 12.06.2023, 07:10 Uhr

Die Kommunen in Niedersachsen wappnen sich für den trockenen Sommer. In manchen Regionen wird das Grundwasser knapp. Was bedeutet das für Gartenbesitzer?