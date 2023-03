Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Wegen Schulverweigerung: Gericht entscheidet über Sorgerecht Von dpa | 29.03.2023, 15:22 Uhr

Weil Eltern ihre Kinder während der Corona-Pandemie nicht mehr in die Schule geschickt haben, droht ihnen der teilweise Entzug ihres Sorgerechts. Das Oberlandesgericht Oldenburg bestätigte vorläufig einen entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück, wie das OLG am Mittwoch mitteilte. In der Hauptsache soll der Fall nach Ostern verhandelt werden.