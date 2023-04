Regen und Sonnenschein Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen erwartet Von dpa | 11.04.2023, 12:35 Uhr

Nach teils milden Temperaturen am Ostermontag ändert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Es wird wechselhaft und eher kühl für die Jahreszeit – typisches Aprilwetter. „Tiefdruckgebiete bei den britischen Inseln sind der Grund, sie bringen feuchte Meeresluft nach Niedersachsen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Die Folge sind viele Schauer und zeitweise kräftiger Westwind. Zum Dienstagabend lässt der Wind nach und es gibt weniger Regen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad.