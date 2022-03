Wetter an der Nordsee FOTO: Sina Schuldt DWD Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen erwartet Von dpa | 28.03.2022, 08:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen ist in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Montag beginnt stark bewölkt und örtlich mit etwas Regen bei 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Süden gibt es nach Nebelauflösung einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei 16 Grad.