24.02.2022 Wechselhaftes und teils stürmisches Wetter

In Niedersachsen und Bremen bleibt es bis Freitag wechselhaft und teils stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, zieht im Tagesverlauf von Nordwesten her Regen auf. Im Nordwesten muss neben Schauern auch mit einzelnen Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei 8 bis 11, im Oberharz bei 5 Grad. An der Küsten und zeitweise auch im Landesinnern wird es stürmisch. Im Bergland können die Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern erreichen.