Cuxhaven Wattwagen kippt im Priel vor Cuxhaven um: Zwei Verletzte Von dpa | 11.07.2022, 16:25 Uhr

Bei einem Wattwagenunfall zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk sind zwei Menschen verletzt worden. Der mit neun Fahrgästen, darunter drei Kinder, und einem Kutscher voll besetzte Pferdewagen kippte am Freitag in einem Priel um, wie die Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte. Die Ursache sei noch unklar.