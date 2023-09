Die Zugvögel pausieren im Wattenmeer, um sich von der anstrengenden Reise aus den Brutgebieten zu erholen und sich auf den Flug in die Überwinterungsgebiete vorzubereiten.



„Das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer ist die entscheidende Zwischenstation für Millionen von Zugvögeln auf ihrem langen Weg zwischen den arktischen Brutgebieten und den sich bis nach Südafrika erstreckenden Überwinterungsgebieten“, sagte der Leiter der Nationalparkverwaltung, Peter Südbeck. Der sogenannte ostatlantische Vogelzug sei in dieser Form ohne das Wattenmeer nicht möglich.



Die Veranstaltungen sollen den gesamten Nationalpark abdecken: von Borkum bis Wangerooge und entlang der Festlandküste vom Dollart bis zu der Unterelbe. Zudem soll es feste Beobachtungsstationen geben: am Pilsumer Leuchtturm, am Speicherbecken in Neßmersiel (beide Landkreis Aurich), am Vareler Hafen (Landkreis Friesland) und in Dorum-Neufeld (Landkreis Cuxhaven).