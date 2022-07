ARCHIV - Ein Glas wird mit Wasser gefüllt. Foto: picture alliance / dpa / Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Ressourcen Wasserverbände registrieren hohen Verbrauch an Trinkwasser Von dpa | 20.07.2022, 18:19 Uhr

Angesichts Rekordtemperaturen und anhaltender Trockenheit registrieren Wasserverbände in Niedersachsen einen hohen Verbrauch von Trinkwasser. Der Oldenburg-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass der Verbrauch am Vortrag bei rund 308.000 Kubikmetern gelegen habe - fast 80.000 Kubikmeter mehr als an regulären Tagen. Die Kapazitätsgrenze der 15 Wasserwerke des Verbandes im Nordwesten Niedersachsens, die täglich zusammen rund 270.000 Kubikmeter Trinkwasser aufbereiten könnten, sei bereits erreicht, sagte ein Sprecher. Die Trinkwasserversorgung werde nun auch mithilfe von Speichern gewährleistet.