Energie Wasserstoff-Einspeicherung in Kavernen in Etzel ab 2024 Von dpa | 23.10.2023, 13:17 Uhr | Update vor 33 Min. Wasserstoff Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Im Rahmen eines Forschungsprojektes will der Kavernenbetreiber Storag Etzel im ostfriesischen Landkreis Wittmund ab Sommer 2024 erstmals Wasserstoff in einer unterirdischen Test-Kaverne speichern. Dafür beginnen nun Arbeiten zur Umrüstung von zwei bestehenden Kavernen, die sonst zur Speicherung von Erdgas oder Öl verwendet werden können, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. „Insbesondere wollen wir zeigen, dass die bereits vorhandenen Anlagen im Kavernenfeld Etzel für die Wasserstoffspeicherung geeignet sind, ohne dass es der Entwicklung neuer Bauteile bedarf“, sagte Projektleiter Carsten Reekers. Kavernenspeicher sind große Hohlräume in unterirdischen Salzformationen wie zum Beispiel Salzstöcken.