Neue Polizeiboote FOTO: Michael Bahlo Schiffsverkehr Wasserschutzpolizei in Bremen erhält drei neue Boote Von dpa | 31.03.2022, 17:22 Uhr | Update vor 16 Min.

Die Wasserschutzpolizei in Bremen erhält drei neue Boote. Damit sollen die Beamten den Schiffsverkehr überwachen und für Sicherheit in den Häfen sorgen, wie die Polizei nach der Vorstellung der Festrumpfschlauchboote am Donnerstag mitteilte. Die rund acht Meter langen Wasserfahrzeuge werden zudem für Ermittlungen nach Schiffsunfällen und bei der Verfolgung von Straftaten eingesetzt. „Die Vorgänger sollen wegen Materialermüdung bald ausgemustert werden“, hieß es.