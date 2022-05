ARCHIV - Eine junge Frau badet mit einem Schwimmreifen im Irenensee. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Badesaison Wasserqualität der Sseen in Niedersachsen und Bremen ist gut Von dpa | 15.05.2022, 09:51 Uhr | Update vor 11 Min.

Bei warmen Temperaturen suchen Menschen oft eine Abkühlung in öffentlichen Badegewässern. In Niedersachsen und Bremen werden sie am Wochenende offiziell eröffnet, doch wie steht es um die Wasserqualität?