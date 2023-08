Umwelt Wasserqualität in Badestellen meist ausgezeichnet Von dpa | 21.08.2023, 07:26 Uhr | Update vor 34 Min. Wasserqualität in niedersächsischen Badeseen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Endlich wieder Sommer: Da zieht es viele Menschen wieder an die Badeseen in Niedersachsen und Bremen. In den allermeisten Fällen können sich die Schwimmer bedenkenlos ins Wasser stürzen, denn deren Qualität ist sehr hoch.