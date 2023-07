Badesee Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Natur Wasserqualität der Badeseen gut: Einige Stellen gesperrt Von dpa | 31.07.2023, 06:46 Uhr | Update vor 28 Min.

An den meisten öffentlichen Badestellen in Niedersachsen und Bremen können Feriengäste unbedenklich planschen - wenn es das Wetter zulässt. Nur an wenigen Seen wird wegen einer Blaualgen-Konzentration vor dem Schwimmen gewarnt.