Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hameln-Pyrmont Wasserleiche war 42 Jahre alter Mann Von dpa | 11.01.2023, 12:22 Uhr

Die Identität der am Dienstag in Hameln entdeckten Wasserleiche ist geklärt. Laut einer Hinweisgeberin handelte es sich um einen 42 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Gewaltverbrechen schlossen die Beamten aus. Eine Passantin hatte die leblose Person am Dienstag in der Weser treibend entdeckt. Polizisten zogen den Mann aus dem Fluss. Ein Notarzt stellte nur noch dessen Tod fest.