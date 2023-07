Gänselieselbrunnen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Polizei ermittelt Wasser des Göttingener Wahrzeichens rot gefärbt Von dpa | 07.07.2023, 12:24 Uhr

Erneut hat es eine Attacke auf das Gänseliesel in Göttingen gegeben. Unbekannte haben das Wahrzeichen der Universitätsstadt mit Stacheldraht umwickelt und das Brunnenwasser rot eingefärbt, wie die Stadt Göttingen am Freitag mitteilte. Auf den Boden am Brunnen seien mehrfach die Worte „600 Tote im Mittelmeer“ gesprüht worden. Die mutmaßlichen Aktivisten müssen laut eines Stadtsprechers in der Nacht zum Freitag aktiv gewesen sein, die Beschädigungen wurden am Morgen entdeckt.