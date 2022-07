Der Osnabrücker Bischof meint damit den Austausch über inhaltliche Aspekte des Glaubens. „Heutzutage leben wir verstärkt in einer religionsneutralen Umgebung“, sagte er gestern bei der Vorstellung der Beschlüsse zum katechetischen Prozess . „Darauf müssen wir als Kirche reagieren, indem wir Gläubige fragen: Was bewegt dich? Wir müssen die Menschen in ihrer Lebensrealität abholen.“

In den vergangenen drei Jahren hat das Bistum in Modellprojekten neue Methoden erprobt, wie eine zeitgemäße Katechese, also Glaubensvermittlung, funktionieren kann. Als konkrete Beispiele nannte die Seelsorgeamtsleiterin des Bistums, Daniela Engelhard, die Taufelternbegleitung oder Glaubensgesprächskreise für Senioren. „Es geht uns vor allem um eine Schwerpunktverlagerung“, sagte Engelhard. Bisher habe sich das Bistum auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen konzentriert. „Künftig möchten wir verstärkt Erwachsene in den Blick nehmen.“ Geplant seien etwa Glaubenskurse oder Angebote für Mitarbeiter karitativer Einrichtungen.

Die Leitlinien hätten für die Kirchengemeinden „einen hohen Verbindlichkeitsgrad“, sagte Bischof Bode. Ein Gremium aus 150 haupt- und ehrenamtlichen Vertretern hätte sie gemeinsam formuliert. Bis 2015 sollen sie in den Gemeinden verwirklicht werden. „Das wird kein leichter Prozess“, räumte Bode ein. Das Gelingen sei auf das Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen. „In den Gemeinden brauchen wir ein Umdenken: Katechese muss nicht immer auf die gleiche Weise geschehen. Wir müssen alte Strukturen aufbrechen.“ Eine Steuerungsgruppe soll die Umsetzung kontrollieren.