Auch im Landkreis Cloppenburg helfen Soldaten der Bundeswehr bei der Kontakt-Nachverfolgung. FOTO: Stefan Sauer/dpa Traurige Corona-Spitzenreiter Warum die Infektionszahlen in manchen Landkreisen so hoch sind Von Lars Laue | 11.11.2020, 17:14 Uhr

Die Kreise Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und Verden sowie die Stadt Delmenhorst führen die Liste der Corona-Hotspots in Niedersachsen weiter an. Aber warum ist das so? Wir haben nachgefragt.