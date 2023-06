Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettertief Warteschleife voll: Feuerwehr Bremen zieht Unwetter-Bilanz Von dpa | 23.06.2023, 08:26 Uhr

Die Feuerwehr Bremen zieht nach dem Wettertief „Lambert“ Bilanz über die wetterbedingten Einsätze. Laut Informationen von Freitagmorgen haben die Einsatzkräfte zwischen Donnerstagabend und 5.30 Uhr am Freitag rund 147 Einsätze abgearbeitete. 50 weitere Einsätze befinden sich außerdem noch in der Bearbeitung und 124 Einträge warten in der Warteschleife.