Erste Störche zurück im Norden
Tiere
Warten auf Storch Fridolin: Erste Tiere gesichtet
Von dpa | 19.01.2023, 15:49 Uhr

In Niedersachsen sind die ersten Störche gesichtet worden. „Ich weiß, dass im Landkreis Gifhorn schon ein Storch da ist, aber ich weiß nicht, ob er hier überwintert hat“, sagte am Donnerstag Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums Leiferde. Der Anteil der hierzulande überwinternden Störche sei immer noch sehr klein. Niedersachsens bekanntester Storch Fridolin sei jedenfalls noch nicht wieder eingetroffen. „Es könnte sein, dass er früher kommt“, sagte Rogoschik. Im vergangenen Jahr sei er am 8. Februar in Leiferde eingetroffen. Noch im Januar.