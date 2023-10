Schnee soll es laut einer Meteorologin hingegen noch nicht geben. „Davon kann nicht die Rede sein.“ Die Temperaturen seien dafür noch zu hoch und würden auch in nächster Zeit nicht so stark sinken.



Der Freitag beginnt laut Wetterdienst meist stark bewölkt und mit Sprühregen bei sechs bis elf Grad. An den Küsten und in exponierten Lagen sind schwere Sturmböen möglich; ab Mittag auf den Inseln auch orkanartige Böen. Die Tiefstwerte in der Nacht werden mit sechs Grad vorhergesagt.



Der Samstag wird dann mit 11 bis 16 Grad etwas freundlicher, zumal auch Wind und Regen etwas nachlassen sollen. Im Tagesverlauf kann es den Angaben nach auch ein paar Wolkenlücken geben. Der Sonntag soll bedeckt und weiterhin regnerisch bleiben, bei Höchstwerten von 15 Grad. Am Samstag wie am Sonntag werden in der Nacht Tiefstwerte zwischen 6 und 9 Grad erwartet.