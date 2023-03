Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Öffentlicher Dienst Warnstreiks werden mit Schwerpunkt in Kliniken fortgesetzt Von dpa | 15.03.2023, 03:15 Uhr

Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst stehen am Mittwoch in Niedersachsen mehrere Kliniken im Fokus. Arbeitsniederlegungen soll es laut Gewerkschaft Verdi in Krankenhäusern unter anderem in Hannover, Braunschweig und Oldenburg geben. An mehreren Orten sind auch wieder Kundgebungen geplant. Das Motto der Streiktage: „Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch.“