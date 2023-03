Warnstreiks Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Tarifverhandlungen Warnstreiks: Rund 8500 Menschen bei Kundgebung in Hannover Von dpa | 14.03.2023, 13:08 Uhr

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Dienstag für viele Menschen in Niedersachsen erneut Einschränkungen nach sich gezogen. Vor allem Hannover war betroffen, wo Busse und Bahnen der Üstra im Depot blieben, wie es am Morgen von der Gewerkschaft Verdi hieß.