Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifstreit Warnstreiks mit Kundgebungen an der Asse und Schacht Konrad Von dpa | 08.06.2023, 14:00 Uhr

Beschäftigte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sind am Donnerstag in einen kurzzeitigen Warnstreik getreten. Bei Kundgebungen am maroden Bergwerk der Asse in Remlingen und am Schacht Konrad in Salzgitter rechnete die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Mittag mit zusammen etwa 400 Streikenden, wie ein Sprecher sagte. An den Standorten in Morsleben und Gorleben hatte es ihm zufolge zuvor schon Unterstützungsaktionen gegeben.