Die Warnstreiks bei Tüv-Gesellschaften in mehreren Bundesländern haben am Donnerstag auch in Niedersachsen und Bremen etliche Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen ausfallen lassen. Verdi hatte die Beschäftigten zu dem Ausstand aufgerufen - unter anderem beim Tüv Nord. In dessen Zentrale in Hannover sowie in der Region rund um die Landeshauptstadt nahmen nach Angaben der Gewerkschaft ungefähr 500 Mitglieder der Belegschaft an Aktionen teil, viele davon auch durch das Niederlegen der Arbeit im Homeoffice. In Bremen seien es gut 150 gewesen, in Osnabrück etwa 50.