Demonstrationen Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen angelaufen Von dpa | 03.03.2023, 07:44 Uhr

In weiten Teilen Niedersachsens sind am Freitag die Warnstreiks im Nahverkehr und im öffentlichen Dienst angelaufen. „Die Busse und Straßenbahnen sind zu Betriebsbeginn erst gar nicht auf die Straße oder Schiene gegangen“, sagte der Chef für den Verdi-Bezirk Niedersachsen/Bremen, Detlef Ahting, am Freitag. Bestreikt werden kleinere Verkehrsbetriebe und Betriebe in öffentlicher Hand, etwa in Hannover, Braunschweig, Bremen oder Göttingen. Regional und Fernverkehrszüge sind nicht von dem Warnstreik betroffen.