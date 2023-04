Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verdi Warnstreiks in Amazon-Logistiklager in Winsen/Luhe Von dpa | 02.04.2023, 19:41 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Amazon-Mitarbeiter in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) zu mehreren Warnstreiks aufgerufen. Der erste Arbeitsausstand beginnt mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag und soll dreieinhalb Stunden dauern, wie Verdi am Sonntag mitteilte. Am Montagmorgen soll demnach noch einmal für dreieinhalb und am Abend für drei Stunden die Arbeit niedergelegt werden.