Verhandlungen Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor nächster Runde Von dpa | 21.02.2023, 02:47 Uhr

Vor den nächsten Gesprächen mit den Arbeitgebern haben die Gewerkschaften für Dienstag zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen aufgerufen. „Wir sind wieder im ganzen Land unterwegs“, hieß es vorab bei Verdi. Ein Schwerpunkt der Aktionen seien diesmal die Stadt und die Region Hannover. Man plane aber auch Ausstände in Braunschweig, Lüneburg, Verden, Meppen und Emden oder den Kreisen Hildesheim und Celle. Die Kommunalgewerkschaft Komba kündigte ebenfalls Arbeitsniederlegungen ihrer Mitglieder an - unter anderem in Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Hameln.