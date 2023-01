Warnstreik Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down Tarife Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch im Nordwesten Von dpa | 25.01.2023, 13:15 Uhr

Kitas, Verwaltungen, Müllabfuhren und weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes der Kommunen dürften am Donnerstag auch in Niedersachsen von ersten Warnstreiks betroffen sein. Im laufenden Tarifkonflikt riefen Gewerkschaften Beschäftigte in mehreren Städten und Landkreisen auf, ihre Arbeit niederzulegen.