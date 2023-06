Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreiks im Handel: 1500 Beschäftigte bei Kundgebung Von dpa | 08.06.2023, 16:06 Uhr

Rund 1500 Beschäftigte des Einzel- und Großhandels in Niedersachsen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an einer zentralen Kundgebung und Demo in Hannover beteiligt. Etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon seien aus Bremen angereist, sagte ein Verdi-Sprecher am Donnerstagnachmittag. Ziel sei es, den Forderungen im anhaltenden Tarifstreit für den Handel Nachdruck zu verleihen.