Gewerkschaft Verdi Warnstreiks der Hafenarbeiter legen Schiffsabfertigung lahm Von dpa | 14.07.2022, 14:34 Uhr

Die Warnstreiks der Hafenarbeiter haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Abfertigung in wichtigen norddeutschen Seehäfen weitgehend zum Stillstand gebracht. Insgesamt legten in Häfen in Niedersachsen und Bremen rund 1600 Beschäftigte die Arbeit nieder, wie ein Sprecher des Verdi-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen sagte. Die Warnstreiks hatten mit der Frühschicht am Donnerstagmorgen begonnen und sollen über zwei Tage bis zum Samstagmorgen dauern.