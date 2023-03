IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreiks bei VW-Zeitarbeitsfirma: „Zweite Klasse“? Von dpa | 27.03.2023, 17:34 Uhr

Knapp 2000 Beschäftigte der VW-Zeitarbeitsfirma Autovision haben am Montag bei Warnstreiks mehr Geld und eine Behandlung auf Augenhöhe mit der Stammbelegschaft gefordert. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich etwa 850 Menschen im Werk Hannover, 800 in Emden und weitere 300 in Osnabrück. Der Gewerkschaft zufolge traf dies auch Teile der Produktion in der Früh- und Spätschicht. Grund des Ausstand sei die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Angebot des Unternehmens in der laufenden Tarifrunde.