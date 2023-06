Warnstreiks bei Süßwarenfirmen Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks an mehreren Bahlsen-Standorten Von dpa | 05.06.2023, 14:51 Uhr

Im Tarifkonflikt der Süßwarenindustrie hat es an mehreren Standorten des Keksherstellers Bahlsen Warnstreiks gegeben. Betroffen waren nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter anderem die niedersächsischen Bahlsen-Standorte Barsinghausen (Region Hannover) und Varel (Landkreis Friesland) sowie die Hauptverwaltung in Hannover. Die Arbeitsniederlegungen hätten in Varel in der Frühschicht begonnen und würden sich bis zur Nachtschicht hinziehen, sagte der Oldenburger NGG-Geschäftsführer Matthias Brümmer.