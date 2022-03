Klinik FOTO: Christoph Soeder Tarifkonflikt Warnstreiks an Kliniken, bei Banken und Versicherungen Von dpa | 31.03.2022, 02:49 Uhr | Update vor 5 Min.

Der Ärzteverband Marburger Bund will am Donnerstag mit Warnstreiks in kommunalen Krankenhäusern den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ärzte stünden seit Beginn der Corona-Pandemie unter noch größerem Druck als zuvor. „Dafür verdienen sie zurecht Wertschätzung“, sagte der erste Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Martin Wollenberg. In Niedersachsen sind rund 40 Krankenhäuser von den Tarifverhandlungen betroffen. Auch bei Banken und Versicherungen gibt es am Donnerstag Warnstreiks.