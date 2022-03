Warnstreik FOTO: Christophe Gateau Tarifkonflikt Warnstreiks an Flughäfen Hannover und Bremen erwartet Von dpa | 14.03.2022, 02:48 Uhr | Update vor 1 Std.

An den Flughäfen in Hannover und Bremen könnte es am Montag wegen Warnstreiks zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Passagierkontrolle dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Der Aufruf gilt auch für die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin und Leipzig.